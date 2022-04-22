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Сегодня, 17:52

Соболенко и Бадоса сыграют в полуфинале турнира в Штутгарте

Иван Шитик
Корреспондент
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Определилась первая пара полуфиналисток турнира в немецком Штутгарте. Представительница Белоруссии Арина Соболенко сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Отметим, что Бадоса по итогам турнира в Штутгарте впервые в карьере станет второй ракеткой мира.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Анетт Контавейт (Эстония, 5) — 6:4, 3:6, 6:1

Паула Бадоса (Испания, 2) — Онс Жабер (Тунис, 7) — 7:6 (11:9), 1:6, 6:3

Арина Соболенко
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