Соболенко и Бадоса сыграют в полуфинале турнира в Штутгарте
Определилась первая пара полуфиналисток турнира в немецком Штутгарте. Представительница Белоруссии Арина Соболенко сыграет с испанкой Паулой Бадосой.
Отметим, что Бадоса по итогам турнира в Штутгарте впервые в карьере станет второй ракеткой мира.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Анетт Контавейт (Эстония, 5) — 6:4, 3:6, 6:1
Паула Бадоса (Испания, 2) — Онс Жабер (Тунис, 7) — 7:6 (11:9), 1:6, 6:3
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