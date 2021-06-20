Соболенко и Азаренко выиграли финал турнира WTA в Берлине

Теннисистки из Белоруссии Виктория Азаренко и Арина Соболенко обыграли американку Николь Меличар и голландку Деми Схурус (4:6, 7:5, 10:4) в финале парного разряда турнира WTA в Берлине.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Виктория Азаренко/Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Николь Меличар/Деми Схурс (США/Голландия, 1) — 4:6, 7:5, 10:4