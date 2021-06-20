Соболенко и Азаренко выиграли финал турнира WTA в Берлине
14:53
Теннисистки из Белоруссии Виктория Азаренко и Арина Соболенко обыграли американку Николь Меличар и голландку Деми Схурус (4:6, 7:5, 10:4) в финале парного разряда турнира WTA в Берлине.
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Финал
Виктория Азаренко/Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Николь Меличар/Деми Схурс (США/Голландия, 1) — 4:6, 7:5, 10:4
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