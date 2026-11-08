Соболенко — фаворитка Итогового турнира WTA, Андреева делит третью строчку с Пегулой

8 ноября в американском Индиан-Уэллсе стартует турнир с участием восьми сильнейших теннисисток завершающегося сезона — WTA Finals. Изначально в соревновании должна была принять участие первая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, однако за день до старта она была вынуждена сняться из-за проблем со здоровьем. Ее место в группе А заняла первая запасная — украинка Марта Костюк.

После отказа Рыбакиной, которая шла первым фаворитом на титул, лидерство в котировках перехватила вторая ракетка планеты Арина Соболенко. В букмекерской компании FONBET на победу прошлогодней финалистки турнира можно поставить с коэффициентом 2.75. Если Арина не победит, сыграет пари за 1.45. Коэффициентами 1.95 и 1.85 оцениваются ее выход в финал и сход на более ранней стадии соответственно.

Второй претенденткой на трофей букмекер назвал американку Коко Гауфф. Ее успех предложено взять за 4.50. 22-летняя теннисистка уже выигрывала титул турнира «Большой восьмерки» в 2024 году. Третье место разделили недавно угодившие в скандал Джессика Пегула и россиянка Мирра Андреева. Их триумф доступен в линии за 7.00.

У четырех оставшихся участниц шансы на победу оценены коэффициентами от 10.00:

Линда Носкова — 12.00;

Каролина Мухова и Марта Костюк — 13.00;

Элина Свитолина — 15.00.

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