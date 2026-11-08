Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

Ставки

Соболенко — фаворитка Итогового турнира WTA, Андреева делит третью строчку с Пегулой

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

8 ноября в американском Индиан-Уэллсе стартует турнир с участием восьми сильнейших теннисисток завершающегося сезона — WTA Finals. Изначально в соревновании должна была принять участие первая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, однако за день до старта она была вынуждена сняться из-за проблем со здоровьем. Ее место в группе А заняла первая запасная — украинка Марта Костюк.

Елена Рыбакина.«Мое тело не готово к соревнованиям». Рыбакина снялась с Итогового турнира WTA

После отказа Рыбакиной, которая шла первым фаворитом на титул, лидерство в котировках перехватила вторая ракетка планеты Арина Соболенко. В букмекерской компании FONBET на победу прошлогодней финалистки турнира можно поставить с коэффициентом 2.75. Если Арина не победит, сыграет пари за 1.45. Коэффициентами 1.95 и 1.85 оцениваются ее выход в финал и сход на более ранней стадии соответственно.

Второй претенденткой на трофей букмекер назвал американку Коко Гауфф. Ее успех предложено взять за 4.50. 22-летняя теннисистка уже выигрывала титул турнира «Большой восьмерки» в 2024 году. Третье место разделили недавно угодившие в скандал Джессика Пегула и россиянка Мирра Андреева. Их триумф доступен в линии за 7.00.

У четырех оставшихся участниц шансы на победу оценены коэффициентами от 10.00:

  • Линда Носкова — 12.00;

  • Каролина Мухова и Марта Костюк — 13.00;

  • Элина Свитолина — 15.00.

Наслаждайся спортом вместе с первым букмекером — регистрируйся в FONBET и получи бездепозитный фрибет до 15 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЗАРТНЫХ ИГР

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Это элита». Капризов продолжает писать историю «Миннесоты»
«Я сильная девочка». Фигуристка Елена Ильиных рассказала о химиотерапии и рождении четвертого ребенка
Елена Чайковская о Гран-при Китая: "Я в восторге от наших мужиков!"
Популярное видео
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Сафронов снова в «Динамо»?
Сафронов снова в «Динамо»?
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Синнер и Алькарас vs Зверев, Медведев, Рублев и другие
Алькарас обыграл Рууда и встретится с Шелтоном в финале «мастерса» в Париже
Заявка на итоговый турнир ATP закрыта окончательно. Кто станет соперниками Медведева в Турине?
Определились все участники итогового турнира ATP
Ходар последним отобрался на итоговый турнир ATP в Турине
Алькарас отыграл два матчбола и победил Фритца в четвертьфинале «мастерса» в Париже
Тиафо впервые отобрался на Итоговый турнир АТР
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Янчук назвал Андрееву небольшим фаворитом матча со Свитолиной на Итоговом турнире WTA
Новости
RSS RSS
Все новости