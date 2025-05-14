Соболенко проиграла Чжэн в четвертьфинале «тысячника» в Риме

Белоруска Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Риме.

Первая ракетка мира в четвертьфинале уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счетом 4:6, 3:6. Матч длился 1 час 38 минут.

Счет личных встреч между теннисистками стал 6:1 в пользу Соболенко

8-я ракетка мира Чжэн вышла в полуфинал и встретится с американкой Коко Гауфф, которая 14 мая обыграла россиянку Мирру Андрееву.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:4, 6:3