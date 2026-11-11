Арина Соболенко — Мирра Андреева: онлайн-трансляция матча Итогового турнира WTA

Арина Соболенко и Мирра Андреева сыграют во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США). Встреча пройдет в ночь на четверг, 12 ноября.

В России официальный вещатель Итогового турнира WTA нет. Трансляции соревнований могут появляться в тематических сообществах «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

За ходом игры, счетом по сетам и результатом можно следить на официальном сайте WTA и в теннисном матч-центре «СЭ».

Соболенко и Андреева начали групповой этап с побед. Белоруска обыграла Каролину Мухову (7:6 (7:2), 7:5), а россиянка оказалась сильнее Элины Свитолиной (6:4, 6:0). Из группы в полуфинал выйдут две лучшие теннисистки.