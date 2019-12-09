Сломанную ракетку Серены Уильямс продали на аукционе за 20 тысяч долларов

Сломанную ракетку американской теннисистки Серены Уильямс продали на аукционе, сообщает Tennis life. Победитель торгов заплатил за нее 20 910 долларов.

Ракетку Уильямс сломала в финале US Open-2018 против Наоми Осаки (2:6, 4:6). Ракетку получил болбой Джастин Аррингтон-Холмс. Он продал ее в комиссионный магазин за 500 евро, после чего ее выкупил другой человек, который и выставил ее на аукцион.