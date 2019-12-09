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Сломанную ракетку Серены Уильямс продали на аукционе за 20 тысяч долларов

18:57

Сломанную ракетку американской теннисистки Серены Уильямс продали на аукционе, сообщает Tennis life. Победитель торгов заплатил за нее 20 910 долларов.

Ракетку Уильямс сломала в финале US Open-2018 против Наоми Осаки (2:6, 4:6). Ракетку получил болбой Джастин Аррингтон-Холмс. Он продал ее в комиссионный магазин за 500 евро, после чего ее выкупил другой человек, который и выставил ее на аукцион.

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