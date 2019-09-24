Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    WTA

Слоан Стивенс вышла в третий круг соревнований в Ухане

10:34
Теги:

Американская теннисистка Слоан Стивенс преодолела барьер второго раунда турнира в Ухане, победив китаянку Ван Яфань — 6:2, 3:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 1 минуту.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Слоан Стивенс (США, 10) — Ван Яфань (Китай) — 6:2, 3:6, 6:1

Елена Рыбакина (Казахстан, WC) — Онс Жабер (Тунис, LL) — 6:1, 6:7 (3:7), 6:2

Петра Мартич (Хорватия) — Ребекка Петерсон (Швеция, LL) — 6:0, 3:6, 6:1

Элисон Риске (США) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 2:6, 7:6 (7:5), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/wuhan/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир