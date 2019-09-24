Слоан Стивенс вышла в третий круг соревнований в Ухане
10:34
Американская теннисистка Слоан Стивенс преодолела барьер второго раунда турнира в Ухане, победив китаянку Ван Яфань — 6:2, 3:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 1 минуту.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Слоан Стивенс (США, 10) — Ван Яфань (Китай) — 6:2, 3:6, 6:1
Елена Рыбакина (Казахстан, WC) — Онс Жабер (Тунис, LL) — 6:1, 6:7 (3:7), 6:2
Петра Мартич (Хорватия) — Ребекка Петерсон (Швеция, LL) — 6:0, 3:6, 6:1
Элисон Риске (США) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 2:6, 7:6 (7:5), 6:3