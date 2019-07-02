Слоан Стивенс: "Чтобы выступать дольше, нужно брать перерыв"

Американская теннисистка Слоан Стивенс, вышедшая во второй круг "Уимблдона", заявила, что перерывы в карьере необходимы для побед.

– Думаю, в будущем перерывов будет больше, потому что сезон невероятно длинный и нужно очень много ездить. Для многих девочек очень важна семья. Им хочется быть дома с любимыми, в уюте, но нужно каждый день ходить на работу. А работа не на соседней улице, а в другой стране, может быть в 10 000 километров. И чтобы выступать дольше, нужно брать перерыв, – заявила в интервью wtatennis.com Стивенс.

В первом круге Уимблдонского турнира была обыграна швейцарка Тимеа Бачински (6:2, 6:4).