Скончался отец Арины Соболенко

Скончался отец белорусской теннисистки Арины Соболенко Сергей Соболенко, информирует сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

— Сегодня, 29 ноября, в 6:10 утра умер отец именитой теннисистки Сергей Соболенко. Арина Соболенко ранее рассказывала о важной роли папы в ее становлении как спортсменки высокого уровня. Национальный олимпийский комитет выражает глубокое соболезнование Арине Соболенко, ее родным и близким в связи с невосполнимой утратой, — говорится в сообщении.

По информации sport.tut.by, отец Соболенко более недели назад был госпитализирован. Бывшему хоккейному вратарю не было и 45 лет.