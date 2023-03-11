Сизикова в паре с Ходзуми проиграла в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Яна Сизикова и японка Эри Ходзуми проиграли в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах они уступили бразильянке Беатрис Хаддад Майя и немке Лауре Зигемунд — 4:6, 1:6.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Эри Ходзуми/Яна Сизикова (Япония/Россия) — 6:4, 6:1
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