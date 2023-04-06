Сизикова и Сутджиади проиграли в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с Алдилой Сутджиади из Индонезии проиграли в четвертьфинале турнира в Чарльстоне в парном разряде. В двух сетах они потерпели поражение от мексиканки Джулианы Олмос и японки Ены Шибахары.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Джулиана Олмос/Ена Шибахара (Мексика/Япония, 1) — Яна Сизикова/Алдила Сутджиади (Россия/Индонезия) — 6:3, 6:2