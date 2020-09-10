Сизикова и Данилина не смогли выйти в полуфинал турнира в Стамбуле
21:16
Российская теннисистка Яна Сизикова и представительница Казахстана Анна Данилина не смогли пробиться в полуфинал турнира WTA в Стамбуле в парном разряде. В 1/4 финала их обыграла пара Анна Шмидлова/Катарина Завацкая (Словакия/Украина) — 6:2, 6:2.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Анна Шмидлова/Катарина Завацкая (Словакия/Украина) — Анна Данилина/Яна Сизикова (Казахстан/Россия) — 6:2, 6:2