Бадоса обыграла Сиюй и вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо
Испанская теннисистка Паула Бадоса во втором круге турнира в Нинбо обыграла китаянку Ван Сиюй со счетом 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. На счету 26-летней испанки 7 эйсов, 12 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале Бадоса встретится с победительницей матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Кэти Бултер (Великобритания).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Паула Бадоса (Испания, 8) — Ван Сиюй (Китай, WC) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:2
Новости