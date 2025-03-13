Синякова и Таунсенд вышли в полуфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе

Чешская теннисистка Катержина Синякова и американка Тейлор Таунсенд в четвертьфинале парного турнира в Индиан-Уэллсе обыграли американку Софию Кенин и украинку Людмилу Киченок.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4). На счету победительниц 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В полуфинале Синякова и Таунсенд встретятся с американкой Азиа Мухаммад и голландкой Деми Схюрс.