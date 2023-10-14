Синякова стала второй финалисткой турнира WTA в Гонконге
Чешка Катержина Синякова победила итальянку Мартину Тревизан в полуфинале турнира WTA в Гонконге — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 34 минуты.
В финале Синякова встретится с канадкой Лейлой Фернандес, которая победила россиянку Анну Блинкову (6:2, 7:5).
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Катержина Синякова (Чехия) — Мартина Тревизан (Италия, 6) — 6:4, 6:2
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