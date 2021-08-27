Синякова проиграла в 1/4 финала турнира в Кливленде
04:02
Эстонка Анетт Контавейт вышла в полуфинал турнира в Кливленде. В трех сетах она переиграла чешку Катержину Синякову.
В 1/2 финала турнира Контавейт сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Матч состоится 28 августа.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/4 финала
Анетт Контавейт (Эстония) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 5:7, 6:2
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