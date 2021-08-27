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Синякова проиграла в 1/4 финала турнира в Кливленде

04:02
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Эстонка Анетт Контавейт вышла в полуфинал турнира в Кливленде. В трех сетах она переиграла чешку Катержину Синякову.

В 1/2 финала турнира Контавейт сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Матч состоится 28 августа.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/4 финала

Анетт Контавейт (Эстония) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 5:7, 6:2

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Евгений Козинов все материалы автора

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