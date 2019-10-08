Синякова проиграла Младенович и вылетела из турнира в Линце

Чешская теннисистка Катержина Синякова потерпела поражение от француженки Кристины Младенович в матче первого круга теннисного турнира WTA в Линце — 1:6, 5:7. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

В другом поединке сошлись бельгийки Элисон Ван Уйтванк и Изалин Бонавантюр. Победу одержала первая — 6:3, 6:2 за 1 час 5 минут.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Младенович (Франция) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:1, 7:5

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Изалин Бонавантюр (Бельгия, LL) — 6:3, 6:2