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Синякова проиграла Младенович и вылетела из турнира в Линце

19:38
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Чешская теннисистка Катержина Синякова потерпела поражение от француженки Кристины Младенович в матче первого круга теннисного турнира WTA в Линце — 1:6, 5:7. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

В другом поединке сошлись бельгийки Элисон Ван Уйтванк и Изалин Бонавантюр. Победу одержала первая — 6:3, 6:2 за 1 час 5 минут.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Младенович (Франция) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:1, 7:5

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Изалин Бонавантюр (Бельгия, LL) — 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/linz/2019/

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