Синякова проиграла Младенович и вылетела из турнира в Линце
19:38
Чешская теннисистка Катержина Синякова потерпела поражение от француженки Кристины Младенович в матче первого круга теннисного турнира WTA в Линце — 1:6, 5:7. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.
В другом поединке сошлись бельгийки Элисон Ван Уйтванк и Изалин Бонавантюр. Победу одержала первая — 6:3, 6:2 за 1 час 5 минут.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кристина Младенович (Франция) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:1, 7:5
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Изалин Бонавантюр (Бельгия, LL) — 6:3, 6:2