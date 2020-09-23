Синякова победила Александрову в Страсбурге и сыграет с Блинковой или Соболенко

Чешка Катержина Синякова вышла в четвертьфинал турнира в Старсбурге. В матче 2-го круга она обыграла россиянку Екатерину Александрову.

Соперница Синяковой определится в матче между еще одной представительницей России Анной Блинковой и белоруской Ариной Соболенко.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Катержина Синякова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия, 7) — 6:2, 6:4

Елена Остапенко (Латвия) — Кики Бертенс (Голландия, 3) — 2:6, 6:4, 4:2 отказ 2-го игрока

Нао Хибино (Япония) — Зарина Дияс (Казахстан) — 7:5, 6:3

Чжан Шуай (Китай, Q) — Клара Бюрель (Франция, WC) — 6:3, 7:6 (7:3)