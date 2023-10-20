Синякова обыграла Грачеву и вышла в третий круг турнира в Наньчане
Чешская теннисистка Катержина Синякова во втором круге турнира в Наньчане обыграла Варвару Грачеву, представляющую Францию, со счетом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету 27-летней чешки 2 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В третьем круге Синякова встретится с немкой Лаурой Зигемунд
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Катержина Синякова (Чехия) — Варвара Грачева (Франция, 7) — 6:4, 6:3
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