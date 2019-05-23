20:21 | Теннис — WTA

Синякова обыграл Бренгл в четвертьфинале турнира в Нюрнберге

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Чешская теннисистка Катержина Синякова обыграла американку Мэдисон Бренгл (1:6, 6:4, 6:0) в 1/4 финала турнира в (Нюрнберге). Матч продолжался один час и 31 минуту.

В полуфинале Синякова сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) - Тамара Зиданшек (Словения).

Нюрнберг (Германия) 

Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал

Катержина Синякова (Чехия, 2) - Мэдисон Бренгл (США) - 1:6, 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/nurnberger/2019/

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