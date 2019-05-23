Синякова обыграл Бренгл в четвертьфинале турнира в Нюрнберге

Чешская теннисистка Катержина Синякова обыграла американку Мэдисон Бренгл (1:6, 6:4, 6:0) в 1/4 финала турнира в (Нюрнберге). Матч продолжался один час и 31 минуту.
В полуфинале Синякова сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) - Тамара Зиданшек (Словения).
Нюрнберг (Германия)
Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Катержина Синякова (Чехия, 2) - Мэдисон Бренгл (США) - 1:6, 6:4, 6:0
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