Синякова обыграл Бренгл в четвертьфинале турнира в Нюрнберге

Чешская теннисистка Катержина Синякова обыграла американку Мэдисон Бренгл (1:6, 6:4, 6:0) в 1/4 финала турнира в (Нюрнберге). Матч продолжался один час и 31 минуту.

В полуфинале Синякова сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) - Тамара Зиданшек (Словения).

Нюрнберг (Германия)

Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Катержина Синякова (Чехия, 2) - Мэдисон Бренгл (США) - 1:6, 6:4, 6:0