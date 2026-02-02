Теннис
Сегодня, 14:56

Касаткина проиграла в первом круге турнира в Абу-Даби

Ана Горшкова
Корреспондент

Представительница Австралии Дарья Касаткина проиграла швейцарке Симоне Вальтерт на старте турнира в Абу-Даби.

Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 4:6. Продолжительность игры составила 2 часа 46 минут.

62-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету 94-й ракетки мира Вальтерт 3 эйса, 5 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Далее Вальтерт сыграет с Кларой Таусон (Дания).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — Дарья Касаткина (Австралия) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4

Дарья Касаткина
