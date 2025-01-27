Калинская сыграет с Вальтерт во втором круге турнира в Сингапуре
Определилась соперница россиянки Анны Калинской во втором круге турнира в Сингапуре.
18-я ракетка мира встретится со швейцаркой Симоной Вальтерт, которая победила в первом круге австралийку Айлу Томлянович — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 16 минут.
Игра Вальтерт и Калинской состоится 29 января.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA Singapore Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:2, 6:3
Новости