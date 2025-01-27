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Сегодня, 18:53

Калинская сыграет с Вальтерт во втором круге турнира в Сингапуре

Руслан Минаев
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Определилась соперница россиянки Анны Калинской во втором круге турнира в Сингапуре.

18-я ракетка мира встретится со швейцаркой Симоной Вальтерт, которая победила в первом круге австралийку Айлу Томлянович — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 16 минут.

Игра Вальтерт и Калинской состоится 29 января.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA Singapore Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:2, 6:3

Теннис
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Калинская вышла во второй круг турнира в Сингапуре

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