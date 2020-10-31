Симона Халеп заразилась коронавирусом
15:37
Вторая ракетка мира Симона Халеп сообщила о том, что заразилась коронавирусом.
«Всем привет, хотела сообщить, что я сдала положительный тест на коронавирус. Я самоизолировалась дома и восстанавливаюсь от болезни, у меня есть несколько симптомов. Мы пройдем через это вместе», — написала у себя в Twitter Халеп.
Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together ??— Simona Halep (@Simona_Halep) October 31, 2020
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