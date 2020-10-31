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Симона Халеп заразилась коронавирусом

15:37
Симона Халеп. Фото AFP
Симона Халеп. Фото AFP
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Вторая ракетка мира Симона Халеп сообщила о том, что заразилась коронавирусом.

«Всем привет, хотела сообщить, что я сдала положительный тест на коронавирус. Я самоизолировалась дома и восстанавливаюсь от болезни, у меня есть несколько симптомов. Мы пройдем через это вместе», — написала у себя в Twitter Халеп.

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