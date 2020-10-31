Симона Халеп заразилась коронавирусом

Вторая ракетка мира Симона Халеп сообщила о том, что заразилась коронавирусом.

«Всем привет, хотела сообщить, что я сдала положительный тест на коронавирус. Я самоизолировалась дома и восстанавливаюсь от болезни, у меня есть несколько симптомов. Мы пройдем через это вместе», — написала у себя в Twitter Халеп.