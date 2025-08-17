Халеп: «Мне очень нравится Свентек, она универсальная теннисистка»

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп призналась, что после завершения карьеры нечасто следит за теннисными матчами. Однако она отметила, что ей нравится наблюдать за игрой польки Иги Свентек.

«Я не очень часто смотрю теннис, но время от времени все же включаю матчи. Мне очень нравится Свентек, потому что она универсальная теннисистка. Я посетила финал Уимблдона, так как была в Лондоне. У нее отличное позиционирование, и она очень хорошо двигается. Я анализирую вещи, которые никогда не анализировала, когда была игроком. Свентек показалась мне сильной. Раньше, если бы меня попросили об этом рассказать, я бы не заметила всего этого», — приводит Tennis World USA слова Халеп.

В финале Уимблдона-2025 Свентек разгромила американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0.

24-летняя польская теннисистка является победительницей шести турниров «Большого шлема». Всего на ее счету 23 титула на уровне WTA в одиночном разряде.