Симона Халеп: "Если я не готова на 100 процентов, то не хочу выходить на корт"

Румынская теннисистка Симона Халеп объяснила, почему снялась с турнира в Штутгарте (Германия). Решение было принято из-за травмы левого бедра.

– Если я не готова на 100 процентов, я не хочу выходить на корт, – приводит официальный сайт WTA слова Халеп. – Последние два дня мне было очень грустно. Я переживала эти моменты много раз, но мне просто нужно расслабиться и восстановиться. Я делаю паузу, потому что есть двухнедельный перерыв, так что этого времени достаточно, чтобы восстановиться. Я просто хочу отправиться домой и расслабиться.

Таким образом, она не сможет опередить первую ракетку мира Наоми Осаку в рейтинге WTA по итогам турнира. Румынка могла обойти японку в случае победы на этих соревнованиях, при этом, Осака не дошла бы до финала.