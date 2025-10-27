527-я ракетка мира Сидорова с «баранкой» проиграла немке Лис на старте турнира в Гонконге
Россиянка Кристиана Сидорова уступила немке Еве Лис в первом круге турнира в Гонконге — 0:6, 3:6. Матч длился 1 час 10 минут.
527-я ракетка Сидорова сделала за игру 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. У 50-й ракетки мира Лис — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 из 19 брейк-пойнтов.
Лис во втором круге сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Сю Ван (Китай).
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Ева Лис (Германия) — Кристина Сидорова (Россия, Q) — 6:0, 6:3
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