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527-я ракетка мира Сидорова с «баранкой» проиграла немке Лис на старте турнира в Гонконге

Руслан Минаев

Россиянка Кристиана Сидорова уступила немке Еве Лис в первом круге турнира в Гонконге — 0:6, 3:6. Матч длился 1 час 10 минут.

527-я ракетка Сидорова сделала за игру 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. У 50-й ракетки мира Лис — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 из 19 брейк-пойнтов.

Лис во втором круге сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Сю Ван (Китай).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ева Лис (Германия) — Кристина Сидорова (Россия, Q) — 6:0, 6:3

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