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Шуай Пэн перестала выходить на связь после обвинений в адрес китайского политика

17:11
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парных разрядах Шуай Пэн выдвинула обвинения в сексуальном насилии в адрес бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. После этого китайская теннисистка перестала выходить на связь. Информации от Пэн нет уже полторы недели, сообщает New York Times.

Спортсменка обвинила политика в насилии в социальной сети Weibo. Пост Шуай был удалtн через 20 минут, а после в сети был заблокирован поиск по фамилии теннисистки, а также по слову «теннис».

Французские теннисисты Ализе Корне и Николя Маю призвали WTA не молчать и потребовать от Китая информацию о состоянии теннисистки. Французы запустили хэштег #WhereIsPengShuai.

Секс-скандал в Китае: двукратная чемпионка «Больших шлемов» обвинила бывшего вице-премьера в изнасиловании

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Иван Шитик все материалы автора
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