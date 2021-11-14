Шуай Пэн перестала выходить на связь после обвинений в адрес китайского политика
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парных разрядах Шуай Пэн выдвинула обвинения в сексуальном насилии в адрес бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. После этого китайская теннисистка перестала выходить на связь. Информации от Пэн нет уже полторы недели, сообщает New York Times.
Спортсменка обвинила политика в насилии в социальной сети Weibo. Пост Шуай был удалtн через 20 минут, а после в сети был заблокирован поиск по фамилии теннисистки, а также по слову «теннис».
Французские теннисисты Ализе Корне и Николя Маю призвали WTA не молчать и потребовать от Китая информацию о состоянии теннисистки. Французы запустили хэштег #WhereIsPengShuai.
Секс-скандал в Китае: двукратная чемпионка «Больших шлемов» обвинила бывшего вице-премьера в изнасиловании
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