Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Будапеште

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла немку Эллу Зайдель в четвертьфинале турнира в Будапеште — 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 14 минут.

Шнайдер сделала 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Зайдель 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В полуфинале россиянка встретится с победительницей пары Ребекка Шрамкова (Словакия) — Ева Лис (Германия).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия, 1) — Элла Зайдель (Германия, LL) — 6:4, 6:2