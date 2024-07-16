Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:04

Шнайдер вышла во второй круг турнира в Будапеште

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила венгерку Фанни Штолляр в первом круге турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия) — 6:3, 3:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 7 минут.

28-я ракетка мира Шнайдер совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8-ми. На счету Штолляр, которая идет на 280-й строчке в рейтинге WTA, ни одного эйса, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8-ми.

Во втором круге Шнайдер сыграет с соотечественницей Екатериной Макаровой, которая ранее победила Тимею Бабош из Венгрии.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия, 1) — Фанни Столлар (Венгрия, WC) — 6:3, 3:6, 6:4

Теннис
Диана Шнайдер
Екатерина Макарова
3
Читайте также
Ямаль стал рекордсменом Евро-2024 и получил сравнение с Месси
Рудковская допустила иски к матери Парсеговой от третьих лиц
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянка Макарова одержала победу в первом круге турнира в Будапеште

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости