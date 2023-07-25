Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:44

Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Россиянка Диана Шнайдер обыграла австрийку Юлию Грабер во втором круге турнира WTA в Гамбурге (Германия) — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 27 минут.

Шнайдер сделала за игру 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У Грабер — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 7 реализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Шнайдер сыграет с Бернардой Перой (США).

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg European Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия) — Юлия Грабер (Австрия, 5) — 6:4, 6:2

Теннис
Диана Шнайдер
0
Читайте также
Игрок «Зенита» Малком станет самой дорогой покупкой лиги Саудовской Аравии
«Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тимофеева вылетела в первом круге турнира в Гамбурге
Новости
RSS RSS
Все новости