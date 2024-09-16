Шнайдер встретится с Чжао во втором круге турнира в Сеуле
Канадская теннисистка Кэрол Чжао в первом круге турнира в Сеуле обыграла кореянку Бак Да Ен со счетом 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету 29-летней канадки 2 эйса, 13 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Во втором круге Чжао встретится с россиянкой Дианой Шнайдер.
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кэрол Чжао (Канада, Q) — Бак Да Ен (Корея, WC) — 6:4, 6:1
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