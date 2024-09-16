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Сегодня, 10:45

Шнайдер встретится с Чжао во втором круге турнира в Сеуле

Сергей Разин
корреспондент
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Канадская теннисистка Кэрол Чжао в первом круге турнира в Сеуле обыграла кореянку Бак Да Ен со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету 29-летней канадки 2 эйса, 13 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Чжао встретится с россиянкой Дианой Шнайдер.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кэрол Чжао (Канада, Q) — Бак Да Ен (Корея, WC) — 6:4, 6:1

Диана Шнайдер
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