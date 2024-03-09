Шнайдер в трех сетах обыграла Богдан на турнире в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она переиграла румынку Ану Богдан — 5:7, 7:6 (8:6), 6:3.
Матч продолжался 2 часа 44 минуты. На счету 19-летней россиянки 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов (из 10). У ее соперницы — 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 14).
Следующей соперницей Шнайдер будет Мария Саккари из Греции.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Диана Шнайдер (Россия) — Ана Богдан (Румыния) - 5:7, 7:6 (8:6), 6:3
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