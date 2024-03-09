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9 марта, 03:17

Шнайдер в трех сетах обыграла Богдан на турнире в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она переиграла румынку Ану Богдан — 5:7, 7:6 (8:6), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. На счету 19-летней россиянки 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов (из 10). У ее соперницы — 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 14).

Следующей соперницей Шнайдер будет Мария Саккари из Греции.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) — Ана Богдан (Румыния) - 5:7, 7:6 (8:6), 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/indianwells/2024/11/5/
Теннис
Диана Шнайдер
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