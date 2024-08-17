Шнайдер в паре с Носковой вышли в полуфинал турнира в Цинциннати в парном разряде

Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с чешкой Линдой Носковой одержали победу в четвертьфинале турнира в Цинциннати. В трех сетах они переиграли итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини — 3:6, 6:4, 10:7.

Матч длился 1 час 29 минут.

В полуфинале российско-чешская пара сыграет с Лейлой Фернандес из Канады и Юлией Путинцевой из Казахстана.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Линда Носкова/Диана Шнайдер (Чехия/Россия) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 4) — 3:6, 6:4, 10:7