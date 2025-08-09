Шнайдер сыграет с Юэ во втором круге турнира в Цинциннати
Китаянка Юань Юэ в первом круге турнира в Цинциннати обыграла испанку Кристину Букшу со счетом 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
Во втором круге Юэ встретится с россиянкой Дианой Шнайдер. Матч пройдет сегодня, 9 августа и начнется не ранее 22:30 мск.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Юань Юэ (Китай, LL) — Кристина Букша (Испания, LL) — 6:2, 6:2
