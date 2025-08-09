Шнайдер сыграет с Юэ во втором круге турнира в Цинциннати

Китаянка Юань Юэ в первом круге турнира в Цинциннати обыграла испанку Кристину Букшу со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Во втором круге Юэ встретится с россиянкой Дианой Шнайдер. Матч пройдет сегодня, 9 августа и начнется не ранее 22:30 мск.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Юань Юэ (Китай, LL) — Кристина Букша (Испания, LL) — 6:2, 6:2