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Сегодня, 10:50

Шнайдер сыграет с украинкой Костюк в четвертьфинале турнира в Сеуле

Сергей Разин
корреспондент
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Украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге турнира в Сеуле обыграла британку Хизер Уотсон со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету 22-летней украинки 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В четвертьфинал турнира Костюк встретится с россиянкой Дианой Шнайдер.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Марта Костюк (Украина, 5) — Хизер Уотсон (Великобритания, Q) — 6:2, 6:2

Диана Шнайдер
Марта Костюк
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