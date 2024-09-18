Шнайдер сыграет с украинкой Костюк в четвертьфинале турнира в Сеуле
Украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге турнира в Сеуле обыграла британку Хизер Уотсон со счетом 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету 22-летней украинки 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
В четвертьфинал турнира Костюк встретится с россиянкой Дианой Шнайдер.
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Марта Костюк (Украина, 5) — Хизер Уотсон (Великобритания, Q) — 6:2, 6:2
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