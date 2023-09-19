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Сегодня, 13:32

Шнайдер сыграет с китаянкой Ван Сиюй во втором круге турнира в Гуанчжоу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стала известна соперница российской теннисистки Дианы Шнайдер по второму кругу турнира WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).

Шнайдер сыграет с китаянкой Ван Сиюй, которая на старте турнира обыграла Надю Подороску (Аргентина) со счетом 6:3, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 18 минут.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Сиюй (Китай) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:3, 6:3

Теннис
Диана Шнайдер
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