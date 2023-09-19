Шнайдер сыграет с китаянкой Ван Сиюй во втором круге турнира в Гуанчжоу
Стала известна соперница российской теннисистки Дианы Шнайдер по второму кругу турнира WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).
Шнайдер сыграет с китаянкой Ван Сиюй, которая на старте турнира обыграла Надю Подороску (Аргентина) со счетом 6:3, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 18 минут.
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ван Сиюй (Китай) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:3, 6:3
Новости