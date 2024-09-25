Шнайдер сыграет с Кенин во втором круге турнира в Пекине
Американская теннисистка София Кенин в первом круге турнира в Пекине обыграла румынку Ану Богдан со счетом 7:5, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. На счету 25-летней американки 4 эйса, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Во втором круге Кенин сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
София Кенин (США) — Ана Богдан (Румыния) — 7:5, 6:2
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