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Сегодня, 08:46

Шнайдер сыграет с Кенин во втором круге турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка София Кенин в первом круге турнира в Пекине обыграла румынку Ану Богдан со счетом 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. На счету 25-летней американки 4 эйса, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге Кенин сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

София Кенин (США) — Ана Богдан (Румыния) — 7:5, 6:2

Диана Шнайдер
София Кенин
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