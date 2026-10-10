Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

Шнайдер сыграет с Боултер, Александрова — с Фернандес на старте турнира в Ухане

Василий Рогов
Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Жеребьевка турнира WTA-1000 в Ухане определила соперниц российских теннисисток в первом круге основной сетки.

Диана Шнайдер встретится с британкой Кэти Боултер в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане. Как следует из опубликованной WTA сетки, россиянка получила 11-й номер посева, однако, в отличие от восьми первых сеяных, начнет выступление уже в стартовом раунде. Победительница этого матча продолжит борьбу за выход в третий круг соревнований.

Екатерине Александровой в первом круге досталась канадка Лейла Фернандес. Людмила Самсонова сыграет с чешкой Катержиной Синяковой, а Анна Калинская — с представительницей Франции Диан Парри. Таким образом, четыре россиянки уже знают своих первых соперниц в основной сетке. Еще одна представительница России, Мирра Андреева, посеяна под третьим номером и вступит в борьбу со второго круга.

В квалификационной сетке турнира также значится Полина Кудерметова. Согласно данным WTA, ее соперницей по первому раунду отбора стала американка Кэти Волынец, получившая 13-й номер посева в квалификации. Основная сетка рассчитана на 56 участниц. Места в ней получают как теннисистки, попавшие напрямую, так и спортсменки, преодолевшие предварительный этап.

Матчи первого круга основной сетки пройдут 12 и 13 октября. Второй раунд запланирован на 14 октября, финал — на 18-е число. WTA уточняет, что турнир пройдет на открытых кортах с твердым покрытием. Первой сеяной стала Арина Соболенко, второй — Джессика Пегула. Действующая чемпионка Коко Гауфф в турнире нынешнего года не участвует.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Анна Калинская
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Лейла Фернандес
Людмила Самсонова
Полина Кудерметова
Читайте также
«Я безумно счастлив». Как полузащитник «Галатасарая» Батраков отреагировал на свой гол в ворота «Барселоны» в ЛЧ
Овечкин продолжает переписывать историю НХЛ. В 41 год он повторил достижение Ларионова
Гран-при России по фигурному катанию 2026/2027: основная информация об этапах серии
Популярное видео
Юлия Высоцкая — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Юлия Высоцкая — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Светлана Ромашина: «С парашютом прыгнула. Теперь новая мечта...»
Светлана Ромашина: «С парашютом прыгнула. Теперь новая мечта...»
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Андреева начнет турнир в Ухане с матча против Ястремской или Букши

Циньвэнь победила Мертенс и сыграет с Андреевой в финале турнира в Пекине
Новости
RSS RSS
Все новости