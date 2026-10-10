Шнайдер сыграет с Боултер, Александрова — с Фернандес на старте турнира в Ухане

Жеребьевка турнира WTA-1000 в Ухане определила соперниц российских теннисисток в первом круге основной сетки.

Диана Шнайдер встретится с британкой Кэти Боултер в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане. Как следует из опубликованной WTA сетки, россиянка получила 11-й номер посева, однако, в отличие от восьми первых сеяных, начнет выступление уже в стартовом раунде. Победительница этого матча продолжит борьбу за выход в третий круг соревнований.

Екатерине Александровой в первом круге досталась канадка Лейла Фернандес. Людмила Самсонова сыграет с чешкой Катержиной Синяковой, а Анна Калинская — с представительницей Франции Диан Парри. Таким образом, четыре россиянки уже знают своих первых соперниц в основной сетке. Еще одна представительница России, Мирра Андреева, посеяна под третьим номером и вступит в борьбу со второго круга.

В квалификационной сетке турнира также значится Полина Кудерметова. Согласно данным WTA, ее соперницей по первому раунду отбора стала американка Кэти Волынец, получившая 13-й номер посева в квалификации. Основная сетка рассчитана на 56 участниц. Места в ней получают как теннисистки, попавшие напрямую, так и спортсменки, преодолевшие предварительный этап.

Матчи первого круга основной сетки пройдут 12 и 13 октября. Второй раунд запланирован на 14 октября, финал — на 18-е число. WTA уточняет, что турнир пройдет на открытых кортах с твердым покрытием. Первой сеяной стала Арина Соболенко, второй — Джессика Пегула. Действующая чемпионка Коко Гауфф в турнире нынешнего года не участвует.