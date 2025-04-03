Шнайдер и Стирнс обыграли Хаочин и Кудерметову в 1/4 финала парного турнира в Чарльстоне
Россиянка Диана Шнайдер и американка Пейтон Стирнс пробились в полуфинал парного турнира в Чарльстоне.
В 1/4 финала дуэт обыграл пару Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) со счетом 4:6, 6:3, 11:9. Матч длился 1 час 41 минуту.
За выход в финал Шнайдер и Стирнс сыграют с победительницами матча Бетани Маттек-Сэндз (США)/Люси Шафаржова (Чехия) — Кэролайн Доулхайд (США)/Дезайри Кравчук (США).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Диана Шнайдер/Пейтон Стирнс (Россия/США) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 2) — 4:6, 6:3, 11:9
