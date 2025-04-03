Теннис
3 апреля 2025, 23:23

Шнайдер и Стирнс обыграли Хаочин и Кудерметову в 1/4 финала парного турнира в Чарльстоне

Руслан Минаев

Россиянка Диана Шнайдер и американка Пейтон Стирнс пробились в полуфинал парного турнира в Чарльстоне.

В 1/4 финала дуэт обыграл пару Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) со счетом 4:6, 6:3, 11:9. Матч длился 1 час 41 минуту.

За выход в финал Шнайдер и Стирнс сыграют с победительницами матча Бетани Маттек-Сэндз (США)/Люси Шафаржова (Чехия) — Кэролайн Доулхайд (США)/Дезайри Кравчук (США).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер/Пейтон Стирнс (Россия/США) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 2) — 4:6, 6:3, 11:9

Вероника Кудерметова
Диана Шнайдер
  • Из Алматы

    Интересная игра получилась. После проигрыша в "одиночке" за пару часов до парной игры Диана явно ещё не отошла эмоционально. Вышла на пару "кислой". И до счёта 1:5 в первом сете играла так же вяло, как в одиночке. И Стирнс не могла никак помочь ей, да и сама ошибалась частенько. Но потом что-то произошло. Диана начала становиться бодрей и "заряженней". Чуть не хватило, чтобы уже в первом сете сделать камбэк. 4:6. А второй сет получился вполне боевой. И тут уже постепенно сникли Чан с Кудерметовой. А Диана с Пейтон почти как с Миррой начали смеяться, обмениваться шутками. 6:3. Наконец, на супертайбрейке поначалу они достаточно уверенно повели 4:1, но потом чуть не подвели их "менталка" и подачи Дианы. Дошло до 9:9, и всё уже "повисло на волоске". Со второй подачи Стирнс Вероника сразу отправляет мяч в сетку. 10:9. Подаёт Чан. Трудный розыгрыш. И Вероника снова попадает в сетку. 11:9. Та же "менталка" Кудерметовой подвела её... А Диана с Пейтон заслуженно выходят в полуфинал.

    04.04.2025

  • AlexM

    Молодчинка Диана Шнайдер, в паре исправилась за вчерашнее поражение, удачи в 1/2 финала.

    04.04.2025

  • Julik P

    Вот на какой матч берегла сегодня силы Диана, поздравляем, теперь 1 ракетка России в парах. Но дальше тоже будет нелегко

    03.04.2025

