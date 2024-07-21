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Сегодня, 23:14

Шнайдер стала самой молодой теннисисткой за 15 лет с тремя титулами на разных покрытиях за сезон

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей грунтового турнира в Будапеште (Венгрия).

В финале россиянка за 1 час 37 минут обыграла белоруску Александру Соснович — 6:4, 6:4. Ранее в 2024 году 20-летняя Шнайдер выиграла турнир на харде в Хуахине, а также травяной в Бад-Хомбурге.

Шнайдер стала самой молодой теннисисткой за 15 лет, победившей в турнирах на всех покрытиях за один сезон.

Теннис
Диана Шнайдер
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Шнайдер стала чемпионкой турнира в Будапеште и завоевала третий титул в сезоне

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