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Сегодня, 18:47

Шнайдер стала чемпионкой турнира в Будапеште и завоевала третий титул в сезоне

Алина Савинова
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Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей грунтового турнира в Будапеште (Венгрия).

В решающем матче 20-летняя россиянка за 1 час 37 минут обыграла белоруску Александру Соснович — 6:4, 6:4. За игру Шнайдер 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету представительницы Белоруссии 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Шнайдер завоевала третий титул в нынешнем сезоне и карьере. Ранее в этом году она также выиграла турниры в Хуахине (4 февраля) и в Бад-Хомбурге (29 июня).

Теннис
Диана Шнайдер
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