Шнайдер менее чем за час обыграла Шуай в первом круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила китаянку Чжан Шуай на старте турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:4. Девушки провели на корте 56 минут.

20-я ракетка мира Шнайдер 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету 689-й ракетки мира Шуай 3 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Во втором круге турнира в Цинциннати 20-летняя россиянка сыграет с Эшлин Крюгер, которая ранее обыграла Донну Векич.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 6:1, 6:4