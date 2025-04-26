Шнайдер за 45 минут разгромила Севастову и вышла в четвертый круг «тысячника» в Мадриде

Шнайдер победила Севастову со счетом 6:0, 6:0 на турнире в Мадриде

Россиянка Диана Шнайдер с крупным счетом обыграла Анастасию Севастову из Латвии в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 6:0, 6:0.

Матч длился 45 минут. Шнайдер допустила за игру 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. У Севастовой — 5 двойных ошибок.

Шнайдер в четвертом круге встретится с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Ига Свентек (Польша).