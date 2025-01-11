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Сегодня, 21:41

Шнайдер считает Москву лучшим городом в мире

Камила Абдурахманова
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Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что для нее Москва является лучшим городом на земле, самым удобным и комфортным.

«Поездив много по миру, я поняла, что Москва мой любимый город. Приятнее всего быть здесь, со своими людьми. Все комфортно, удобно, знакомо. А любимое место в Москве — мой дом», — рассказала Шнайдер ТАСС.

Шнайдер — 20-летняя теннисистка, занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она одержала четыре победы на турнирах под эгидой организации.

Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. На Олимпийских играх в Париже Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряную медаль в парном разряде.

Источник: ТАСС
Теннис
Диана Шнайдер
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