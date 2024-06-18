Шнайдер с победы стартовала на турнире в Бирмингеме
Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла британку Амелию Раецки в первом круге турнира в Бирмингеме — 7:5, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 23 минуты.
Шнайдер сделала 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету ее соперницы 5 подач навылет, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
Во втором круге россиянка сыграет с Марией Боузковой из Чехии.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Диана Шнайдер (Россия) — Амелия Раецки (Великобритания, Q)
Мария Боузкова (Чехия, 8) — Хизер Уотсон (Великобритания, WC) — 3:6, 6:4, 7:5
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