Шнайдер с победы стартовала на турнире в Бирмингеме

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла британку Амелию Раецки в первом круге турнира в Бирмингеме — 7:5, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 23 минуты.

Шнайдер сделала 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету ее соперницы 5 подач навылет, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге россиянка сыграет с Марией Боузковой из Чехии.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) — Амелия Раецки (Великобритания, Q)

Мария Боузкова (Чехия, 8) — Хизер Уотсон (Великобритания, WC) — 3:6, 6:4, 7:5