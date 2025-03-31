Шнайдер призналась, что благодаря Андреевой в паре играет более расслабленно, чем в одиночке

14-я ракетка мира Диана Шнайдер в разговоре с «СЭ» призналась, что ей легче играть в парном разряде. В этом сезоне вместе с Миррой Андреевой они взяли два титула в паре: в Брисбене и Майами.

— Есть ли взаимосвязь между выступлениями в одиночке и паре — облегчает ли вылет из одного игру в другом или, наоборот, создает настроение?

Шнайдер: — Мне кажется, мы в этом плане с Миррой похожи. То есть, играем ли в одиночке или паре, всегда выкладываемся на сто процентов, как бы ни складывалось в другом разряде. Мне в эмоциональном плане легче играть пару, потому что там в лице Мирры есть партнер, который меня поддерживает и не дает мне уйти в какие-то негативные эмоции. А в одиночке у меня бывают матчи, когда я начинаю очень сильно на себя наезжать, делать слишком много акцента на каких-то ошибках. Ошибки допускают все, но я на них концентрирую внимание, расстраиваюсь и допускаю их еще больше. А в паре у меня есть Мирра, которая меня поддерживает, и я не заморачиваюсь на ошибках и просто играю более расслабленно, чем в одиночке.

— Вы очень много общаетесь во время матча, больше, чем любые из соперниц, которых я видел. О чем?

Шнайдер: — У нас, так сказать, микс. Понятное дело, говорим об игре, о том, что хотим сделать дальше. И я, и Мирра очень часто шутим, чтобы как-то разрядить обстановку. Бывают какие-то эмоции, иногда зажимает счет, и такие шутки позволяют сделать так, чтобы стало полегче и мы играли с большими эмоциями.

В этом сезоне вместе Диана и Мирра взяли два титула в паре: в Брисбене и Майами.