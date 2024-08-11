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Сегодня, 06:12

Шнайдер победила Самсонову и вышла в полуфинал «мастерса» в Торонто

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Диана Шнайдер.
Фото USA Today Sports

Россиянка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Торонто (Канада).

В четвертьфинале теннисистка победила другую представительницу России Людмилу Самсонову в трех сетах — 4:6, 6:1, 6:4.

В полуфинале Шнайдер встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия, 14) — Людмила Самсонова (Россия, 6) — 4:6, 6:1, 6:4

Теннис
Диана Шнайдер
Людмила Самсонова
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