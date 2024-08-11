Шнайдер победила Самсонову и вышла в полуфинал «мастерса» в Торонто
Россиянка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Торонто (Канада).
В четвертьфинале теннисистка победила другую представительницу России Людмилу Самсонову в трех сетах — 4:6, 6:1, 6:4.
В полуфинале Шнайдер встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Диана Шнайдер (Россия, 14) — Людмила Самсонова (Россия, 6) — 4:6, 6:1, 6:4
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