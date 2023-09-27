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Сегодня, 13:41

Шнайдер победила Рахимову и вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нинбо (Китай).

Во втором круге спортсменка победила другую представительницу России Камиллу Рахимову в двух сетах — 6:3, 6:2.

В четвертьфинале Шнайдер сыграет против Петры Квитовой из Чехии.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:3, 6:2

Теннис
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
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