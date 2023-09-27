Шнайдер победила Рахимову и вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нинбо (Китай).
Во втором круге спортсменка победила другую представительницу России Камиллу Рахимову в двух сетах — 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Шнайдер сыграет против Петры Квитовой из Чехии.
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Диана Шнайдер (Россия) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:3, 6:2
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