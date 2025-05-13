Шнайдер проиграла Паолини в 1/4 финала «тысячника» в Риме

Россиянка Диана Шнайдер проиграла итальянке Ясмин Паолини в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Риме — 7:6 (7:1), 4:6, 2:6.

Матч длился 2 часа 25 минут. Шнайдер за игру допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. У Паолини — 1 эйс и 9 реализованных брейк-пойнтов из 21.

В первом сете россиянка уступала со счетом 0:4, но сумела выиграть партию. Во втором сете Шнайдер вела со счетом 4:0, но проиграла шесть геймов подряд.

5-я ракетка мира вышла в полуфинал «тысячника» и встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Пейтон Стирнс (США).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ясмин Паолини (Италия, 6) — Диана Шнайдер (Россия, 13) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:2