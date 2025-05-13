Теннис
13 мая, 17:33

Шнайдер проиграла Паолини в 1/4 финала «тысячника» в Риме

Руслан Минаев
Диана Шнайдер.
Фото Reuters
Диана Шнайдер.
Фото Reuters
1/2

Россиянка Диана Шнайдер проиграла итальянке Ясмин Паолини в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Риме — 7:6 (7:1), 4:6, 2:6.

Матч длился 2 часа 25 минут. Шнайдер за игру допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. У Паолини — 1 эйс и 9 реализованных брейк-пойнтов из 21.

В первом сете россиянка уступала со счетом 0:4, но сумела выиграть партию. Во втором сете Шнайдер вела со счетом 4:0, но проиграла шесть геймов подряд.

5-я ракетка мира вышла в полуфинал «тысячника» и встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Пейтон Стирнс (США).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ясмин Паолини (Италия, 6) — Диана Шнайдер (Россия, 13) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:2

Теннис
Диана Шнайдер
Ясмин Паолини
  • Бусс

    плохо, что мы толком не знаем причины расставания с тренером- а это одна из главных причин обидного поражения. да , может у Динары нет таланта тренера, как у ее мамы, но опыта , думаю, хватило бы подсказать Диане, успокоить, поддавить авторитетом.

    14.05.2025

  • hant64

    Уже несколько лет не ставлю. Ни копейки и ни на что. Марафон включен на одной из закладок в компе просто для удобства слежения за счетами в режиме он-лайн (лайве).

    14.05.2025

  • miker65

    Дружище, ты надеюсь не поставил с таким мизерным кэфом?

    14.05.2025

  • miker65

    Ничего удивительного! У женщин в этом году для таких теннисисток ВТА ввел специальный новый Приз. Он называется 3 баранки.

    14.05.2025

  • Forz

    Ну, тем более. Такие шансы нужно реализовывать... не могла же не понимать, что бумерганг первого сета может вернуться

    14.05.2025

  • Forz

    Кардинально ничего не изменится. Да и титул здесь она не возьмет.

    14.05.2025

  • hant64

    Там счёт становился бы 5:0 - это про гейм, который ты подробно описал. И да, там у Дианы был всего один адвантаж.

    13.05.2025

  • Из Алматы

    Главное, что суть поняли. :) Нестабильный бэкхенд, особенно под давлением.

    13.05.2025

  • nikola mozaev

    Ничего она здесь не возьмёт, духу ей не хватит...

    13.05.2025

  • Forz

    Глупости. Мать переживает, и это переживание передается на Диану. А кроме матери с ней никого нет в Риме, кто бы мог в боксе посидеть. Сафина её кинула в такой момент, вот и пришлось семью звать

    13.05.2025

  • _Mike N_

    у Дианы папа-боксер, а мама кто будет ?

    13.05.2025

  • Иван Л.

    А если титул здесь возьмёт? :zany_face:

    13.05.2025

  • Forz

    ну это ты сравнил ужа с ежом, где Карлос, и где Паолини

    13.05.2025

  • _Mike N_

    Завтра Мирра поддержит почин Дианы, проиграв Гауфф !

    13.05.2025

  • Forz

    Пятая она еще пару месяцев будет, потом будет 15-я

    13.05.2025

  • Forz

    Я смотрел всю игру. И Если сначала Диана мандражировала, то при 0-4 видимо поняла, что терять нечего, и заиграла. А вот электровеник после 4-0 подумала что будет легкая игра, и когда счет стал 4-3, уже была в лёгкой панике. Да, она смогла дойти до подачи на сет, но там уже Диана молодец, и на тб её разобрала. Потом колобок была в тильте дл 4-0, и её спасло только то, что Шнайдер задрожала, и позволила ей вернуться в игру. Ну а дальше уже дело техники было довести это до победы.

    13.05.2025

  • Forz

    В какой-то мере соглашусь

    13.05.2025

  • Иван Л.

    Об этом и речь, кто чуть стабильней, тот и выше. Но это не говорит о более высоком мастерстве. Что касается мужиков, то и у них сейчас дела совсем не праздник. Джок сходит, Синнер попался, Алькараз нестабиленн. Зверев, Рууд и далее по списку из разряда "недо". По настоящему класный теннис на протяжении сезона показывал товарисч допингёр. Остальные чуть чаще, чуть реже. Гмм.. сравнение Алькараса и Паолини мне видится вообще мимо кассы. Алькарас - фантазиста, мастер! Паолини именно электровеник с ограниченным арсеналом и потенциалом. И технически и тактически.

    13.05.2025

  • Forz

    Ну что хочу сказать. Проиграла по делу. Нельзя отдавать такие выигрышные матчи, если хочешь быть в числе лучших. Очень плохо что не было никого, кто мог бы подсказать сущие мелочи, которые помогли бы дотерпеть второй сет. Дождь спас электровеника, не будь этого перерыва, и совета Эррани, она бы скорее всего дотильтовала до баранки или багета. Да и даже это не помогло бы, если бы Диана при больше не поторопилась сразу после подачи их неудобной позиции забить. Это был вроде единственный гейм-пойнт в том гейме, и разыграй она его спокойно, до верного, от 5-1 скорее всего Паолини бы уже не отыгралась. Не очень понятно, чего Мирра не пришла её поддержать в такой важный момент, благо что с Паолини у нёё хороший счет личных встреч. Эррани там была, и помогла, а вот Мирры, и её дельного совета не хватило.

    13.05.2025

  • Иван Л.

    Прооиграл танчик)

    13.05.2025

  • Иван Л.

    Суть в том, что каждый смотрел по своему эти сеты. Игра шла с преимуществом колобка потому, что Шнайдер была никакой, а потом пошла обратка - итальянка стала никакой. Какие там ещё блокноты? И ничего во втором сете она не нащупала - итальянка, просто Диана посыпалась и стала простейшие мячи лупить куда попало, то же делала Паолини во время своих провалов. Простейший мяч на ракетке, а летит в сетку у обеих!.... Какая тут ещё тактика? Просто ужасный уровень с обеих сторон. И нас самом деле победы не заслужил никто. Жаль нельзя было обеих объявить проигравшими.

    13.05.2025

  • Из Алматы

    Есть такая поговорка: "после - не значит вследствие". Ветер не из-за того дует, что деревья качаются. ;)

    13.05.2025

  • Maxim Komarovskiy

    да ну не в дтом же дело, и с 5:0 проигрыаают конечно. дело в том, что неожиданно в середине игры сврятся сообщения, что договорняк. до середины игры сообщений такиз не было, а в середине, в перерыве вдруг ращнве люди стали писать и удивительным оьоазом именно с жтого момента игра перевернулась и почти выигранныц матч оказалсч проигрышным

    13.05.2025

  • Из Алматы

    Понятно, что, если сравнивать лучших среди женщин с лучшими среди мужчин, то те же Соболенко, Швентек, Гауфф и прочие ТОП-10 "и рядом не стояли" по уровню техники - как подач, их приёма, так и атакующих ударов, да и просто перемещений на корте. Но уровень техники теннисисток между собой вполне сравним. И видно, что на самом верху - те, кто добились у себя достаточно высокой стабильности выполнения тех или иных технических элементов. Та же Паолини по игре мне напоминает Алькараса. Будь она повыше хотя бы на 5-6 см, у неё бы появилась мощь в ударах, и её мало кто бы смог побеждать. А Кристиан (и практически все, кто за пределами ТОП-50) отличаются как раз нестабильностью. Могут выдать хороший удар, даже серию ударов, даже несколько геймов. Но раньше или позже обязательно "сыпятся" на чём-нибудь достаточно элементарном. И нередко это происходит в решающие моменты, что и предопределяет их поражение.

    13.05.2025

  • Иван Л.

    По своему) б... не могу...

    13.05.2025

  • Иван Л.

    В современном женском теннисе "топовость" понятие весьма относительное, на мой взгляд, просто настоящей "топовости" практически не видно. Ну Саба - держит, Мирра на пути и всё. Остальные дёргаются туда-сюда. И как раз то, что Паолини пятая(!) ракетка мира подтверждает моё мнение. Ау, с таким теннисом пятая? Вот как сегодня? Кристиан какая там? В сто раз лучше играла. Отсюда и...

    13.05.2025

  • fonkom

    Лень копаться, но поверь, очень часто проигрывают и со счёта 5-0.

    13.05.2025

  • hant64

    Какой левый угол под бэкхенд? Диана же левша, её правый угол бэкхенд, а левый - форхенд. Ну ты как что напишешь иногда)).

    13.05.2025

  • ValeraK

    Ну как же так!? Черчесову нужна пояснительная бригада)

    13.05.2025

  • Из Алматы

    Да мало ли что обсуждают. Похоже, просто не понимают, как происходят такие провалы. И хватаются за любые слухи и конспирологические версии. "Чем меньше у человека мыслей, тем больше у него единомышленников" (с).

    13.05.2025

  • Maxim Komarovskiy

    я тоже не занимаюсь ставками) но реально, смотришь матч, шнайдер сильнее, игра идет. потом перерыв и полетели сообщения, договорняк, срочно ставьте, шнайдер сольет и с жтого момента она начинает вытаорят дичь и отдает игру со счета 4:1 во втором сете. по мне так очевидно все

    13.05.2025

  • Maxim Komarovskiy

    а в итальянских пабликах активно обсуждают, что жто наглый договорняк и в середине второго сета обо всем договорились и чуть ли не весь стадион был свидетелями

    13.05.2025

  • fonkom

    Максим, я не ставлю, но, когда счёт во втором сете с 4-0 изменился на 4-2 и 4-3, я уже считал фаворитом матча итальянку. Хотя я и не эксперт, а просто внимательно слежу за теннисом лет этак 30)

    13.05.2025

  • Из Алматы

    Ну, Ясмин-то мало того, что с её 163 сантиметрами роста - настоящий "электровеник", но у неё игрой прежде всего в парах отлично отработана техника. И приёма, и ударов, особенно в ближней части к сетке. С этой дистанции она очень редко ошибается, что является признаком как раз мастерства - "топовости". Относительно же слабая же её сторона - игра на задней линии и отчасти подачи; не хватает силы ударов. Поэтому при любой возможности она старается либо "растаскать по углам", либо вынудить соперницу сократить дистанцию ударов, где её слабость сменяется её силой.

    13.05.2025

  • fonkom

    Ты идиот, о чём я уже неоднократно писал. У людей разная конституция, и то, что доя дохляка типа тебя, кажется лишним, для Дианы нормальный вес. Поэтому, как обычно, засунь своё мнение себе в .....

    13.05.2025

  • _Mike N_

    С такой игрой Шнайдер скоро вылетит из 20-ки. Ее уровень - в районе середины первой сотни. И вес надо сгонять, тело долго не выдержит такого насилия над собой - носить по корту лишних 10-20 кило !

    13.05.2025

  • Maxim Komarovskiy

    не спорю, просто констатирую факт. не часто можно увидеть, чтобы во время матча, где игрок ведет, так активно стали говорить, что договончк и срочно ставьте на паулину и в итоге так и происходит все

    13.05.2025

  • _Mike N_

    Колобок сегодня проиграл

    13.05.2025

  • Из Алматы

    Судя по комментам, никто толком не смотрел первые два сета. А суть была именно там. Поначалу игра шла с преимуществом итальянки. Но потом Диана почитала блокнот, и, перестав заниматься простыми перекидками под ракетку Ясмин, начала играть в своей силовой манере. Ясмин была в растерянности; у неё ничего толком не получалось. Но она упорная; пользуясь вариативностью своего стиля, во 2-м сете нащупала слабую сторону Дианы, а именно левую. Причём и Диана это чётко поняла, крича маме: "Не могу!". Это трагедия - на 22-ом году жизни и в уже довольно большой своей теннисной карьере обнаружить, что её бэкхенды - нестабильные и неточные, на уровне далеко не топовом, а, скорее, даже где-то середины первой сотни... И Ясмин упорно играла Диане в её левый угол, что выглядело как игра в паре, где вторая часть корта перекрыта напарницами. А мяч от Дианы слева улетал то в сетку, то в аут... И всё - она "расклеилась". Чуть собралась в начале 3-го сета, но тактика Ясмин оправдалась на 100%.

    13.05.2025

  • _Mike N_

    она еще и ругается на корте, как Путинцева или Потапова ?

    13.05.2025

  • _Mike N_

    Семейство Шнайдер уже наверное пожалело, что выгнали сначала тренера Андреева, а потом и Сафину. Сейчас никто из нормальных тренеров не согласится тренировать этого Пятачка, у которой ненормальный папа-боксер !

    13.05.2025

  • Москва-Воронеж

    Посыпались как горох- Хач, Данилка, Шнайдер. Статисты они все, гарнир.

    13.05.2025

  • Venco

    Шнайдыр в Риме дыр-дыр-дыр... Андреевой не следует с ней сегодня пару играть. Может заразить...

    13.05.2025

  • NF

    Появляются новые халифы на час? Вообще, больше пиара, чем достижений...

    13.05.2025

  • fonkom

    Паблики - это соцсети, что ли? Ну, в соцсетях люди за слова не отвечают, могут написать всё, что угодно. В том числе и подобный бред. upd: так, на секундочку, полуфиналистка этого турнира зарабатывает 240 тыс.евро.

    13.05.2025

  • Soulles2

    то я уйду" - ну, кто же от кормилицы уйдет )

    13.05.2025

  • Maxim Komarovskiy

    сдала матч, заработала больше чем если бы турнир взяла и довольная поехала отдыхать

    13.05.2025

  • Maxim Komarovskiy

    В итальянских пабликах пишут, что 100% знают, что во время перерыва во втором сете когда шнайдер 4:1 вела, с ней и ее командой договорились сдать матч. И я вот склонен верить, судя по игре шнайдер после перерывая этого.

    13.05.2025

  • Atoms

    В преодолении

    13.05.2025

  • TokTram_

    Не день Бэкхема...

    13.05.2025

  • TORO

    :rofl::rofl::rofl:

    13.05.2025

  • Atoms

    Не успела, зарядку с собой увезла.

    13.05.2025

  • TORO

    Я в курсе. Это не тренер для тенниса. Потому я нигде и не напутал)

    13.05.2025

  • Atoms

    Да не, просто отправить папу с мамой домой и делов то.

    13.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Заряда от Сафиной хватило на три матча.

    13.05.2025

  • fonkom

    Есть. Папа, боксёр.

    13.05.2025

  • TORO

    У неё нет тренера, потому и не выполнила. Надо вымышленного, хотя бы, завести - как Малыш завёл себе Карлсона)

    13.05.2025

  • Atoms

    Не выполнила установку тренера

    13.05.2025

  • Иван Л.

    Самое смешное, что вот такой колобок запросто может докатиться до финала :zany_face:

    13.05.2025

  • TORO

    В лоб. Только вот до лба Паолини Диана не добралась, а так бы выиграла с двумя "баранками")

    13.05.2025

  • TORO

    Ремня Шнайдер дайте! Нельзя так издеваться над болельщиками!

    13.05.2025

  • fonkom

    А между вторым и треьим сетом, тренер давал советы бедной Диане: " в ближний бой не лезь, работай в корпус, И помни, что коронный твой — прямой».

    13.05.2025

  • hant64

    В ухабах?:grin:

    13.05.2025

  • Atoms

    Этим и живут)))

    13.05.2025

  • Андрей Гридасов

    Как раз маманю нужно было убрать с трибуны, она только больше заставляла Диану нервничать...

    13.05.2025

  • hant64

    Ага, типа сегодня она психологического удара не получила? Да её прямо с корта можно было в психушку везти.

    13.05.2025

  • krinf15

    Эх, ёлки-палки, совсем не кстати для Дианы случился небольшой дождичек, а с ним и небольшенькая пауза во втором сете при счёте 3:0 и 30:0... Если тот гейм она ещё благополучно довела до конца, то потом её игра напрочь, если так можно выразиться, развалилась. В итоге - почти выигранный поединок обернулся обиднейшим поражением!

    13.05.2025

  • Андрей Гридасов

    Как раз маманю нужно было удалить с трибуны, уж очень негативная от нее шла энергия.

    13.05.2025

  • Atoms

    Опыта побольше:smiley:

    13.05.2025

  • hant64

    Семья неадекватов, причём все трое. Это диагноз.

    13.05.2025

  • Андрей Гридасов

    Похоже, после 3:0 во втором сете во время короткого перерыва на дождик Диана почувствовала себя уже полуфиналисткой и начала думать об игре следом в паре с Миррой. Да так там потом и задержалась, оставив нас в полном недоумении. Так суметь саму себя закопать во втором, а потом еще и присыпать после уверенного начала 2:0 в третьем - это надо очень серьёзно постараться. И Диане это удалось на радость римской публике. Зря она с ней стала воевать - нужно было с самой собой!

    13.05.2025

  • hant64

    После второго сета пришла в голову мысль, что соперницам осталось выяснить, кто из них больше развалился. И в начале третьего показалось, что Паолини. Но, как говорится, Диана не оставила ей шансов в дальнейшем, выиграв это весьма сомнительное соревнование по развалу в одну калитку. Много в жизни видел, но вот букмекерские ставки с кэфом 1,001 на каждую из соперниц, сегодня видел впервые. На Шнайдер после 4:0 второго сета, на Паолини после 5:2 третьего сета. Жесть.

    13.05.2025

  • Иван Л.

    Как с такой игрой они ОБЕ так высоко - хз. Просто фарс.

    13.05.2025

  • grhelga

    Это будет опытом и уроком Нервяк ...

    13.05.2025

  • Иван Л.

    С огромным трудом терпел это насилие над мозгом с обоих сторон аж два сета. Больше пои игре сказать не чего. Результат стал ясен когда Шнайдера со слезами на глазах и с матюгами поплыла вот втором сете.

    13.05.2025

  • SPOk

    Не знаю как папу, а маму точно гнать подальше от корта надо. На трансляции в "ВК" комментатор даже сказала в 3-м сете, что мама сказала: "Если не выиграешь сейчас, то я уйду". Совсем больная. Понятно почему тренеры бегут от этой семейки.

    13.05.2025

  • hant64

    У Паолини тоже, но поменьше ухабы оказались.

    13.05.2025

  • hant64

    После 4:0, 4:1 стал уже после длительного пятого гейма, который с пятого или шестого брейк-пойнта выиграла Ясмин.

    13.05.2025

  • Кот-матрос

    Смотреть на девок - это себя не жалеть.

    13.05.2025

  • hant64

    Диану с нескрываемым сарказмом могу поздравить только с одним "достижением" в этом матче - двумя скрытыми баранками во втором и третьем сетах. Ну не всё же ей соперницам сушки выписывать:grin: С такой психикой вообще удивительно, как она в рейтинге так высоко оказалась? Там уже не менталку подтягивать нужно, там о лечении пора задуматься.

    13.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    В 3-м сете (первые 2 не смотрел) у Шнайдер было такое выражение лица, как будто у неё только что умерли все родственники.

    13.05.2025

  • nikola mozaev

    Ещё пару таких матчей Диана отдаст и может получить серьезный удар по психологии. Нельзя отдавать такие игры: раненую Паолини нужно было добивать!

    13.05.2025

  • Atoms

    У нее весь матч такие ямы сегодня)))

    13.05.2025

  • nikola mozaev

    Я просто отказываюсь это понимать и принимать: вырвать на жилах первый сет, вести 4:0 во втором и отдать матч! Это полный Швайдер!

    13.05.2025

  • Энди Энди

    Ох уж этот женский теннис.

    13.05.2025

  • За спорт!

    После 4:1 во втором в пользу Дианы, что-то произошло непонятное.

    13.05.2025

  • Atoms

    Просто полный трындец, не справилась с собой в первую очередь! Сегодня игра Ди – это Самсонова и Рублев в одном флаконе. Необъяснимые провалы на протяжении всей игры (исключение тай-брейк). 3-й сет показателен, начала 2:0, закончила 2:6. Досада конечно. Хороший тренер ей просто необходим, иначе так и будет на «волнах нестабильности болтаться», а папу жестко попросить другими делами заняться.

    13.05.2025

    Паолини — о победе над Шнайдер: «Поддержка публики сыграла огромную роль»

    Паолини — о победе над Шнайдер: «Поддержка публики сыграла огромную роль»

    Takayama

