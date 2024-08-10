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Сегодня, 03:40

Шнайдер одержала первую победу над соперницей из топ-10 рейтинга WTA

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла 2-ю ракетку мира Коко Гауфф (6:4, 6:1) в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто.

20-летняя россиянка одержала свою первую победу над соперницей, входящей в топ-10 рейтинга WTA. Также Шнайдер выиграла пятый подряд матч против победительниц турниров «Большого шлема» / WTA 1000.

С июня 2024 года Шнайдер одержала наибольшее количество побед в матчах WTA среди всех теннисисток — 18 побед и 4 поражения.

В 1/4 финала турнира в Торонто 24-я ракетка мира сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Теннис
Диана Шнайдер
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Шнайдер в двух сетах обыграла 2-ю ракетку мира Гауфф на турнире в Торонто
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